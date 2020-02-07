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В Украине построят две военные базы по стандартам НАТО

Новости » Политика     07.02.2020 - 15:11
В Украине построят две военные базы по стандартам НАТО
Фото: Андрей Загороднюк (mil.gov.ua)

Базы построят в Луганской и Донецкой областях

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По словам главы ведомства Андрея Загороднюка, одним из приоритетов деятельности новой команды Министерства является развитие строительства инфраструктуры.

"Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна - в Мариуполе, другая - в Северодонецке", - сообщил министр.

Также Загороднюк заявил, что до конца 2020 года будет закончено строительство бригадного городка на полигоне Широкий лан в Запорожской области.

Напомним, ранее МИД Украины назвало ключевые шаги для получение плана по членству в НАТО.

Также РБК-Украина сообщало, что в январе Вооруженные силы Украины начали внедрение дорожных карт перехода на стандарты НАТО.

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