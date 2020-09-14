Зеленский утвердил Стратегию нацбезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности. Документ определяет основные направления государственной политики этой в сфере.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Стратегия закрепляет, что Украина стремится к миру, а наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.
Документ основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:
Приоритетами национальных интересов определены: отстаивание независимости и суверенитета; восстановление территориальной целостности; развитие человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.
В Стратегии также учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с мировым экономическим кризисом, распространением COVID-19, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Стратегия является основой для разработки других документов стратегического планирования.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что если Украине не удастся договориться с Российской Федерацией об урегулировании ситуации на Донбассе, то Киеву придется прибегнуть к другим решениям.