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Зеленский утвердил Стратегию нацбезопасности Украины

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности. Документ определяет основные направления государственной политики этой в сфере.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Стратегия закрепляет, что Украина стремится к миру, а наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.

Документ основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности:

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  • сдерживание - развитие оборонных и возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины;
  • устойчивость - способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и поддерживать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних и внутренних уязвимостей;
  • взаимодействие - развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с ЕС, НАТО и их государствами-членами, США; прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями на основе национальных интересов Украины.

Приоритетами национальных интересов определены: отстаивание независимости и суверенитета; восстановление территориальной целостности; развитие человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

В Стратегии также учтены последние изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с мировым экономическим кризисом, распространением COVID-19, а также усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стратегия является основой для разработки других документов стратегического планирования.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что если Украине не удастся договориться с Российской Федерацией об урегулировании ситуации на Донбассе, то Киеву придется прибегнуть к другим решениям.

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