Зеленський затвердив Стратегію нацбезпеки України

Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки. Документ визначає основні напрями державної політики у цій сфері.
Відповідний указ опубліковано на сайті президента.
Стратегія закріплює, що Україна прагне до миру, а найвищою соціальною цінністю є людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку.
Документ грунтується на трьох основних принципах державної політики в сфері національної безпеки:
Пріоритетами національних інтересів визначено: відстоювання незалежності і суверенітету; відновлення територіальної цілісності; розвиток людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; європейська та євроатлантична інтеграція.
У Стратегії також враховано останні зміни ситуації в сфері національної безпеки і оборони, пов'язані зі світовою економічною кризою, поширенням COVID-19, а також посиленням небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.
Стратегія є основою для розробки інших документів стратегічного планування.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що якщо Україні не вдасться домовитися з Російською Федерацією про врегулювання ситуації на Донбасі, то Києву доведеться вдатися до інших рішень.