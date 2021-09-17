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Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень. Его целью является определение основных направлений реализации военной политики страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу официального интернет-представительства президента.

Согласно Стратегическому оборонному бюллетеню, военная политика Украины будет реализовываться по следующим направлениям:

  • восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, отпор и сдерживание угрозы со стороны Российской Федерации и предотвращение военных конфликтов с другими странами;
  • планирование плана обороны Украины;
  • предоставление центральными органами исполнительной власти возможностей по своевременной мобилизации, эффективное управление оборонными ресурсами и удовлетворение потребностей обороны;
  • всестороннее обеспечение обороны Украины;
  • введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях, а также удовлетворение критериев членства для дальнейшей интеграции.
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Владимир ЗеленскийУкраина