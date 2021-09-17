Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень. Его целью является определение основных направлений реализации военной политики страны.
Согласно Стратегическому оборонному бюллетеню, военная политика Украины будет реализовываться по следующим направлениям:
- восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, отпор и сдерживание угрозы со стороны Российской Федерации и предотвращение военных конфликтов с другими странами;
- планирование плана обороны Украины;
- предоставление центральными органами исполнительной власти возможностей по своевременной мобилизации, эффективное управление оборонными ресурсами и удовлетворение потребностей обороны;
- всестороннее обеспечение обороны Украины;
- введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях, а также удовлетворение критериев членства для дальнейшей интеграции.