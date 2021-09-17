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Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень

Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень. Його метою є визначення основних напрямів реалізації воєнної політики країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу офіційного інтернет-представництва президента.

Відповідно до Стратегічного оборонного бюлетеня, воєнна політика України реалізовуватиметься за такими напрямками:

  • відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, відсіч й стримування загрози з боку Російської Федерації та запобігання військовим конфліктам з іншими країнами;
  • планування плану оборони України;
  • надання центральними органами виконавчої влади спроможностей щодо своєчасної мобілізації, ефективне управління оборонними ресурсами та задоволення потреб оборони;
  • всебічне забезпечення оборони України;
  • запровадження в оборону досвіду, принципів й стандартів членів НАТО, участь в спільних операціях та навчаннях, а також задоволення критеріїв членства для подальшої інтеграції.
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Володимир ЗеленськийУкраїна