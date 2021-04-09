ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский утвердил состав совета по обеспечению прав и свобод защитников Украины

Новина українською → Украина, Пятница 09 апреля 2021 23:00
Зеленский утвердил состав совета по обеспечению прав и свобод защитников Украины Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский утвердил положение и состав консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. Глава государства издал соответствующий указ.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Чем будет заниматься этот совет

Как рассказали в ОП, создание главой государства совет будет заниматься мониторингом соблюдения прав и свобод участников Майдана, ветеранов войны на Донбассе, военных, которые воюют на Донбассе, а также волонтеров и правозащитников.

Совет будет вносить предложения по защите нарушенных прав этих лиц, помилованию, обеспечению справедливого правосудия и применению амнистии.

"Кроме того, совет будет работать над усовершенствованием законодательства в сфере обеспечения прав и основных свобод лиц, которые защищали Украину", - добавили в ОП.

Кто вошел в состав совета

Главой консультационного совета стала советник заместителя руководителя ОП Алена Вербицкая. Ее заместителями глава государства назначил народных депутатов Игоря Герасименко и Егора Чернева.

Секретарем консультативного совета стал советник руководителя ОП Андрей Ляхович.

Напомним, до этого в Офисе президента предлагали создать механизм для анализа актуальных и резонансных уголовных дел и судебных приговоров против ветеранов и активистов. Речь идет о делах и приговорах за период с 2014 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский совет права человека ветераны активисты
NEWS
Опубликовано постановление о выплатах ФОПам за карантин: кто получит помощь (список)
Опубликовано постановление о выплатах ФОПам за карантин: кто получит помощь (список)
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине