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Зеленський затвердив склад ради щодо забезпечення прав і свобод захисників України

Новость на русском → Україна, П'ятниця 09 квітня 2021 23:00
Зеленський затвердив склад ради щодо забезпечення прав і свобод захисників України Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський затвердив положення та склад консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. Глава держави видав відповідний указ.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Чим буде займатися ця рада

Як розповіли в ОП, створення главою держави рада займатиметься моніторингом додержання прав і свобод учасників Майдану, ветеранів війни на Донбасі, військових, які воюють на Донбасі, а також волонтерів та правозахисників.

Рада буде вносити пропозиції щодо захисту порушених прав цих осіб, помилування, забезпечення справедливого правосуддя та застосування амністії.

"Крім того, рада працюватиме над удосконаленням законодавства у сфері забезпечення прав і основоположних свобод осіб, які захищали Україну", - додали в ОП.

Хто увійшов до складу ради

Головою консультаційної ради стала радник заступника керівника ОП Альона Вербицька. Її заступниками глава держави призначив народних депутатів Ігора Герасименка та Єгора Чернєва.

Секретарем консультативної ради став радник керівника ОП Андрій Ляхович.

Нагадаємо, до цього в Офісі президента пропонували створити механізм для аналізу актуальних та резонансних кримінальних справ і судових вироків проти ветеранів та активістів. Мова йде про справи та вироки за період з 2014 року.

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