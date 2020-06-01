Зеленский утвердил состав Нацсовета по антикоррупционной политике

Президент Украины утвердил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. В этот состав входят глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие.

Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

Весь состав Нацсовета антикоррупционной политики выглядит так:

Владимир Зеленский - президент Украины, глава Национального совета,

Андрей Ермак - руководитель ОП, заместитель главы Национального совета,

Арсен Аваков - министр внутренних дел,

Иван Баканов - глава Службы безопасности Украины,

Андрей Боровик - исполнительный директор общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина" (по согласию),

Ирина Венедиктова - генеральный прокурор (по согласию),

Андрей Гундер - президент Американской торговой палаты в Украине (по согласию),

Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины,

Анна Деревянко - исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (по согласию),

Сергей Ионушас - заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),

Андрей Костин - глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики (по согласию),

Алексею Любченко - глава Государственной налоговой службы Украины,

Сергей Марченко - министр финансов Украины,

Роман Машовец - заместитель руководителя ОП,

Денис Монастырский - глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),

Игорь Муратов - заместитель директора департамента обеспечения таможенного оформления Государственной таможенной службы Украины,

Александр Новиков - глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции,

Валерий Пацкан - глава Счетной палаты (по согласованию),

Анастасия Радина - глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию),

Дмитрий Разумков - глава Верховной Рады Украины (по согласию),

Марчин Свенчицки - бизнес-омбудсмен (по согласию),

Артем Сытник - директор Национального антикоррупционного бюро Украины,

Андрей Смирнов - заместитель руководителя ОП,

Александр Соколов - заместитель директора Государственного бюро расследований,

Сергей Солодченко - первый заместитель главы Государственной фискальной службы,

Руслан Стефанчук - первый заместитель главы Верховной Рады Украины (по согласию),

Игорь Уманский - советник руководителя ОП (вне штата)

Николай Хавронюк - директор по научного развития Центра политико-правовых реформ (по согласию),

Назар Холодниський - заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласию),

Игорь Черкасский - глава Государственной службы финансового мониторинга Украины,

Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий Украины,

Галина Янченко - заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию).

Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики занимается подготовкой и представлением президенту предложений по антикоррупционной стратегии, осуществляет анализ противодействия коррупции, оценивает состояние рекомендаций международных организаций по предотвращению коррупции.

Вместе с тем, в обязанности Нацсовета входит подготовка предложения по законопроектам, проектам других нормативно-правовых актам.

Напомним, Ирина Венедиктова в видеообращении обвинила САП в нарушениях и бездействии.

Тогда в САП призвали Венедиктову не давить и не позорить правоохранительную систему.