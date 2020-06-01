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Зеленский утвердил состав Нацсовета по антикоррупционной политике

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В этот состав входят Ермак, Аваков, Баканов

Президент Украины утвердил персональный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. В этот состав входят глава Офиса президента Андрей Ермак, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие.

Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

Весь состав Нацсовета антикоррупционной политики выглядит так:

  • Владимир Зеленский - президент Украины, глава Национального совета,
  • Андрей Ермак - руководитель ОП, заместитель главы Национального совета,
  • Арсен Аваков - министр внутренних дел,
  • Иван Баканов - глава Службы безопасности Украины,
  • Андрей Боровик - исполнительный директор общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина" (по согласию),
  • Ирина Венедиктова - генеральный прокурор (по согласию),
  • Андрей Гундер - президент Американской торговой палаты в Украине (по согласию),
  • Алексей Данилов - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины,
  • Анна Деревянко - исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (по согласию),
  • Сергей Ионушас - заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),
  • Андрей Костин - глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам правовой политики (по согласию),
  • Алексею Любченко - глава Государственной налоговой службы Украины,
  • Сергей Марченко - министр финансов Украины,
  • Роман Машовец - заместитель руководителя ОП,
  • Денис Монастырский - глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),
  • Игорь Муратов - заместитель директора департамента обеспечения таможенного оформления Государственной таможенной службы Украины,
  • Александр Новиков - глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции,
  • Валерий Пацкан - глава Счетной палаты (по согласованию),
  • Анастасия Радина - глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию),
  • Дмитрий Разумков - глава Верховной Рады Украины (по согласию),
  • Марчин Свенчицки - бизнес-омбудсмен (по согласию),
  • Артем Сытник - директор Национального антикоррупционного бюро Украины,
  • Андрей Смирнов - заместитель руководителя ОП,
  • Александр Соколов - заместитель директора Государственного бюро расследований,
  • Сергей Солодченко - первый заместитель главы Государственной фискальной службы,
  • Руслан Стефанчук - первый заместитель главы Верховной Рады Украины (по согласию),
  • Игорь Уманский - советник руководителя ОП (вне штата)
  • Николай Хавронюк - директор по научного развития Центра политико-правовых реформ (по согласию),
  • Назар Холодниський - заместитель генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласию),
  • Игорь Черкасский - глава Государственной службы финансового мониторинга Украины,
  • Алексей Чернышев - министр развития общин и территорий Украины,
  • Галина Янченко - заместитель главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию).

Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики занимается подготовкой и представлением президенту предложений по антикоррупционной стратегии, осуществляет анализ противодействия коррупции, оценивает состояние рекомендаций международных организаций по предотвращению коррупции.

Вместе с тем, в обязанности Нацсовета входит подготовка предложения по законопроектам, проектам других нормативно-правовых актам.

Напомним, Ирина Венедиктова в видеообращении обвинила САП в нарушениях и бездействии.

Тогда в САП призвали Венедиктову не давить и не позорить правоохранительную систему.

Автор: Анастасия Рокитна

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