Зеленский утвердил состав Национального инвестиционного совета

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В состав Национального инвестиционного совета входит, в частности, сам Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета. Об этом говорится в указе президента.

В частности, в состав совета вошли: глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр инфраструктуры Украины Владислав Крыклий, министр юстиции Денис Малюська, министр финансов Игорь Уманский, глава Национального банка Украины Яков Смолий (по согласию) и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Вместе с тем, в состав вошли:

президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики SOCAR (Азербайджанская Республика) Ровнаг Абдуллаев,

глава правления компании Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турецкая Республика) Ахмет Акча,

генеральный директор компании Unilever NV (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Алан Джоуп,

глава правления и генеральный директор компании Arcelor Mittal Limited (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) Лакшми Нивас Миттал,

глава совета директоров Marubeni Corporation (Япония) Фумио Кокубу,

глава правления компании Metro AG (Федеративная Республика Германия) Олаф Кох,

генеральный директор компании Engie SA (Французская Республика) Изабель Кочер,

глава правления компании Louis Dreyfus Holding Б.V. (Королевство Нидерланды) Маргарита Луи-Дрейфус,

старший вице-президент, президент и главный исполнительный директор компании General Electric (США) Жером Пекресс,

глава правления и генеральный директор группы компаний DP World (ОАЭ) Султан Ахмед Бин Сулайем,

президент и генеральный директор компании POSCO Intemational Corp. (Республика Корея) Ким Янг-Саш.

Напомним, ранее Зеленский встретился с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), Американской торговой палатой, Союза украинских предпринимателей. Он рассказал бизнесу, как Украину чистят "от всей грязи".