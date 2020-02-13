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Зеленский рассказал бизнесу, как Украину чистят "от всей грязи"

Новости » Политика     13.02.2020 - 23:48
Зеленский рассказал бизнесу, как Украину чистят "от всей грязи"
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский призвал ведущие бизнес-ассоциации страны приобщаться к правительственных программ для крупных инвесторов

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), Американской торговой палаты, Союза украинских предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе главы государства.

Он призвал ведущие бизнес-ассоциации страны приобщаться к правительственным программам для крупных инвесторов.

"Мы с нашей командой, я лично действительно готовы бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину", - сказал Зеленский.

Президент выразил убеждение, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста, ведь впереди еще много реформ, в частности судебная. И пока она не завершена, государство готово стать на защиту инвесторов.

"Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищен", - сказал Зеленский.

Он напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет принимать участие в приватизации объектов стоимостью от10 миллионов долларов. Зеленский призвал присутствующих активно пользоваться этими программами.

Он также отметил, что он и его команда открыты к сотрудничеству с бизнесом и готовы выслушать все предложения, в частности относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан.

"Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась более привлекательной. Привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем - мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы "чистим" Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украина "критически" нуждается в 50 миллиардах долларов инвестиций.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обязал украинское правительство до конца февраля внести предложения относительно реализации программы "инвестиционная няня". Сейчас в Украине был создан инвестиционный атлас и офис поддержки инвестиций.

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