Зеленський затвердив склад Національної інвестиційної ради

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

До складу Національної інвестиційної ради входить, зокрема, сам Зеленський

Президент України Володимир Зеленський затвердив персональний склад Національної інвестиційної ради. Про це йдеться в указі президента.

Зокрема, до складу ради увійшли: голова Верховної ради Дмитро Разумков, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр інфраструктури України Владислав Криклій, міністр юстиції Денис Малюська, міністр фінансів Ігор Уманський, голова Національного банку України Яків Смолій (за згодою) та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Разом з тим, до складу увійшли:

президент Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки SOCAR (Азербайджанська Республіка) Ровнаг Абдуллаєв,

голова правління компанії Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (Турецька Республіка) Ахмет Акча,

генеральний директор компанії Unilever NV (Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії) Алан Джоуп,

голова правління та генеральний директор компанії Arcelor Mittal Limited (Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії) Лакшмі Нівас Міттал,

голова ради директорів Marubeni Corporation (Японія) Фумія Кокубу,

голова правління компанії Metro AG (Федеративна Республіка Німеччина) Олаф Кох,

генеральний директор компанії Engie SA (Французька Республіка) Ізабель Кочер,

голова правління компанії Louis Dreyfus Holding Б.V. (Королівство Нідерланди) Маргарита Луї-Дрейфус,

старший віце-президент, президент і головний виконавчий директор компанії General Electric (Сполучені Штати Америки) Жером Пекресс,

голова правління та генеральний директор групи компаній DP World (Об'єднані Арабські Емірати) Султан Ахмед Бін Сулайем,

президент і генеральний директор компанії POSCO Intemational Corp. (Республіка Корея) Кім Янг-Саш.

Нагадаємо, раніше Зеленський зустрівся з представниками Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), Американської торговельної палати, Спілки українських підприємців. Він розповів бізнесу, як Україну чистять "від усього бруду".