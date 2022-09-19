Зеленский утвердил состав делегации Украины на Генассамблею ООН
Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.
Главой делегации был назначен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Также в ее состав включили постоянного представителя Украины при ООН Дмитрия Кислицу. В составе делегации фигурируют:
- Эмине Джапарова - первый заместитель министра иностранных дел Украины;
- Андрей Костин - генеральный прокурор Украины;
- Александр Мережко - председатель комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству;
- Рефат Чубаров - глава Меджлиса крымскотатарского народа
- Юрий Витренко - руководитель главного управления по вопросам; внешнеполитической деятельности Директората по внешней политике и стратегическому партнерству Офиса президента Украины;
- Валентин Скуратовский - директор департамента международных организаций МИД Украины;
- Тамила Ташева - постоянный представитель президента Украины в АР Крым.
Отметим, что неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации пройдет 20-26 сентября.
Напомним, что Зеленскому разрешили выступить на Генассамблее ООН онлайн.
Также Зеленский озвучил ожидания от Генассамблеи ООН.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал , каким будет главный месседж Украины на Генассамблее ООН.
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