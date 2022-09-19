Зеленский утвердил состав делегации Украины на Генассамблею ООН

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

Главой делегации был назначен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Также в ее состав включили постоянного представителя Украины при ООН Дмитрия Кислицу. В составе делегации фигурируют:

Эмине Джапарова - первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Андрей Костин - генеральный прокурор Украины;

Александр Мережко - председатель комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству;

Рефат Чубаров - глава Меджлиса крымскотатарского народа

Юрий Витренко - руководитель главного управления по вопросам; внешнеполитической деятельности Директората по внешней политике и стратегическому партнерству Офиса президента Украины;

Валентин Скуратовский - директор департамента международных организаций МИД Украины;

Тамила Ташева - постоянный представитель президента Украины в АР Крым.

Отметим, что неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации пройдет 20-26 сентября.