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Зеленский утвердил состав делегации Украины на Генассамблею ООН

Новина українською →
Украина, Понедельник 19 сентября 2022 17:48
Зеленский утвердил состав делегации Украины на Генассамблею ООН Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский создал делегацию Украины для участия в работе 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

Главой делегации был назначен глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Также в ее состав включили постоянного представителя Украины при ООН Дмитрия Кислицу. В составе делегации фигурируют:

  • Эмине Джапарова - первый заместитель министра иностранных дел Украины;
  • Андрей Костин - генеральный прокурор Украины;
  • Александр Мережко - председатель комитета Верховной рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству;
  • Рефат Чубаров - глава Меджлиса крымскотатарского народа
  • Юрий Витренко - руководитель главного управления по вопросам; внешнеполитической деятельности Директората по внешней политике и стратегическому партнерству Офиса президента Украины;
  • Валентин Скуратовский - директор департамента международных организаций МИД Украины;
  • Тамила Ташева - постоянный представитель президента Украины в АР Крым.

Отметим, что неделя высокого уровня в ООН с участием лидеров и глав внешнеполитических ведомств государств-участников организации пройдет 20-26 сентября.

Напомним, что Зеленскому разрешили выступить на Генассамблее ООН онлайн.

Также Зеленский озвучил ожидания от Генассамблеи ООН.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал , каким будет главный месседж Украины на Генассамблее ООН.

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