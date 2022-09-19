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Зеленський затвердив склад делегації України на Генасамблею ООН

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Україна, Понеділок 19 вересня 2022 17:48
Зеленський затвердив склад делегації України на Генасамблею ООН Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі у роботі 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

Главою делегації призначили очільника МЗС України Дмитра Кулебу. Також до її складу включили постійного представника України при ООН Дмитра Кислицю. У складі делегації фігурують:

  • Еміне Джапарова - перший заступник міністра закордонних справ України;
  • Андрій Костін - генеральний прокурор України;
  • Олександр Мережко - голова комітету Верховної ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
  • Рефат Чубаров - голова Меджлісу кримськотатарського народу
  • Юрій Вітренко - керівник головного управління з питань; зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента України;
  • Валентин Скуратовський - директор департаменту міжнародних організацій МЗС України;
  • Таміла Ташева - постійний представник президента України в АР Крим.

Зазначимо, що тиждень високого рівня в ООН за участю лідерів та голів зовнішньополітичних відомств держав-учасниць організації пройде 20-26 вересня.

Нагадаємо, що Зеленському дозволили виступити на Генасамблеї ООН онлайн.

Також, Зеленський озвучив очікування від Генасамблеї ООН.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба розказав, яким буде головний меседж України на Генасамблеї ООН.

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Володимир Зеленський ООН
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