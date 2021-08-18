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Кабмину поручили реформировать медицинскую систему: Зеленский утвердил решение СНБО

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Киев, Среда 18 августа 2021 21:24
Кабмину поручили реформировать медицинскую систему: Зеленский утвердил решение СНБО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии национальной системы здравоохранения и неотложных мерах по обеспечению граждан Украины медицинской помощью". Решение было принято на заседании СНБО 30 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Контроль за его исполнение возложен на секретаря СНБО.

К указу президента приложено решение СНБО от 30 июля текущего года. В документе отмечается, что на заседании было рассмотрено состояние системы здравоохранения страны, ее влияние на здоровье граждан и демографическую ситуацию.

По итогам заседания принято решение поручить Кабинету министров до 1 декабря текущего года разработать и утвердить стратегический план развития системы здравоохранения на период до 2030 года, определив сроки, ответственных за выполнение и четкие механизмы для обеспечения равного доступа граждан Украины к своевременной, безопасной и качественной экстренной, первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, а также реабилитации в сфере здравоохранения.

Кроме того, план должен предусматривать введение, начиная с 1 января 2022 года, индикаторов качества оказания первичной медицинской помощи, введение ключевых показателей эффективности для руководителей учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также создание условий для возможности применения межрегиональных клинических маршрутов пациента при оказании экстренной медицинской помощи.

Новость дополняется...

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Владимир Зеленский СНБО Министерство здравоохранения Украины
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