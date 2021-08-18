Кабміну доручили реформувати медичну систему: Зеленський затвердив рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою". Рішення було прийнято на засіданні РНБО 30 Липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Указ набирає чинності з дня його опублікування. Контроль за його виконання покладено на секретаря РНБО.

До указу президента докладено рішення РНБО від 30 липня поточного року. У документі наголошується, що на засіданні було розглянуто стан системи охорони здоров'я країни, її вплив на здоров'я громадян і демографічну ситуацію.

За підсумками засідання прийнято рішення доручити Кабінету міністрів до 1 грудня поточного року розробити і затвердити стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року, визначивши терміни, відповідальних за виконання і чіткі механізми для забезпечення рівного доступу громадян України до своєчасної, безпечної і якісної екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, а також реабілітації в сфері охорони здоров'я.

Крім того, план повинен передбачати введення, починаючи з 1 січня 2022 року, індикаторів якості надання первинної медичної допомоги, введення ключових показників ефективності для керівників закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, а також створення умов для можливості застосування міжрегіональних клінічних маршрутів пацієнта при наданні екстреної медичної допомоги.

Уряду також доручено:

опрацювати питання об'єднання вдруге (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в один вид;

удосконалювати електронну систему охорони здоров'я;

підготувати документи щодо виключення з повноважень місцевих органів влади закупівлі ліків і медичних виробів;

розвивати національну систему донорства крові;

опрацювати посилення відповідальності за підробку медичних документів, включаючи довідки про вакцинацію від коронавірусу;

забезпечити високий рівень медичної освіти;

привести процедури держреєстрації та відповідальності реєстраційних посвідчень на лікарські засоби у відповідність до європейських норм;

забезпечити супроводження у Верховній Раді законопроєкту про посилення відповідальності за підробку медичної продукції;

вжити заходів щодо мінімізації шкідливого впливу самолікування;

стимулювати розвиток вітчизняного виробництва ліків;

підготувати і провести конкурс на реалізацію проєкту з розміщення в Україні виробництва вакцин.

Окремо в рішенні РНБО виділені доручення міністерству охорони здоров'я України. Зокрема, відомство має в місячний термін внести зміни в документи для виключення покупки в аптеці без електронного рецепта лікаря антибактеріальних, противірусних та гормональних лікарських засобів, імуномодуляторів.