UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня, 7 мая, утвердил положение о Центре противодействия дезинформации в Украине. Документ определяет, кто будет назначать руководителя центра и чем будет заниматься этот орган.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Как говорится в документе, центр будет подчиняться Совету национальной безопасности и обороны Украины, а координировать его деятельность будет непосредственно секретарь СНБО. Руководителя центра будет назначать и увольнять президент по представлению секретаря СНБО.

Предельная численность работников Центра противодействия дезинформации составляет 52 человека. Кабмин должен в течение двух недель определить условия оплаты труда сотрудников центра.

Чем будет заниматься центр

В соответствии с утвержденным положением, центр должен противодействовать существующим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и нацинтересам в информационной сфере. Центр также должен выявлять и противодействовать дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным влияниям и кампаниям и предотвращать попытки манипулирования общественным мнением.

Центр будет обеспечивать СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины, а также принимать участие в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности.

Сотрудничество с разведкой и силовиками

В документе также говорится о том, что Центр противодействия дезинформации может получать информацию от разведки, а также правоохранительных органов или органов исполнительной власти. Также центр может просить информацию от органов местного самоуправления, предприятий и организаций, независимо от форм собственности.

Напомним, в начале апреля Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации. Ведомство возглавила директор департамента информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленскийцентрфейк