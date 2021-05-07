Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации

Президент Владимир Зеленский сегодня, 7 мая, утвердил положение о Центре противодействия дезинформации в Украине. Документ определяет, кто будет назначать руководителя центра и чем будет заниматься этот орган.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Как говорится в документе, центр будет подчиняться Совету национальной безопасности и обороны Украины, а координировать его деятельность будет непосредственно секретарь СНБО. Руководителя центра будет назначать и увольнять президент по представлению секретаря СНБО.
Предельная численность работников Центра противодействия дезинформации составляет 52 человека. Кабмин должен в течение двух недель определить условия оплаты труда сотрудников центра.
В соответствии с утвержденным положением, центр должен противодействовать существующим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и нацинтересам в информационной сфере. Центр также должен выявлять и противодействовать дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным влияниям и кампаниям и предотвращать попытки манипулирования общественным мнением.
Центр будет обеспечивать СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности Украины, а также принимать участие в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности.
В документе также говорится о том, что Центр противодействия дезинформации может получать информацию от разведки, а также правоохранительных органов или органов исполнительной власти. Также центр может просить информацию от органов местного самоуправления, предприятий и организаций, независимо от форм собственности.
Напомним, в начале апреля Зеленский назначил руководителя Центра противодействия дезинформации. Ведомство возглавила директор департамента информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци".