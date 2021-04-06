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США поприветствовали создание Центра противодействия дезинформации в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 18:35
США поприветствовали создание Центра противодействия дезинформации в Украине Фото: посольство США в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Посольство США поприветствовало создание Центра противодействия дезинформации (ЦПД) в Украине. Дипломаты заверили, что по-прежнему стремятся сотрудничать в борьбе с внешними угрозами, особенно со стороны РФ.

Об этом сообщается в Twitter посольства США в Киеве.

"США приветствуют инициативу Украины о создании центра противодействия дезинформации", - говорится в сообщении посольства.

Дипломаты подчеркнули, что США по-прежнему стремятся сотрудничать с Украиной в борьбе с вредоносным влиянием со стороны России, которая несет угрозу обеим странам.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак представил руководителя ЦПД при СНБО Полину Лысенко. Он выразил уверенность, что центр займет важное место в украинском и международном обществе.

Отметим, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский назначил Полину Лысенко руководителем ЦПД при СНБО. После назначения она заявила, что Центр создан для противодействия угрозам национальной безопасности страны в информационной сфере и борьбы с пропагандой. В этот же день Центр начал работу.

РБК-Украина писало, СНБО принял решение о создании ЦПД 11 марта. Планировалось, что Центр будет находиться в Ситуационном центре аппарата СНБО в здании Офиса Президента.

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