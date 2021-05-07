Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації

Як йдеться у документі, центр буде підпорядковуватися Раді національної безпеки і оборони України, а координувати його діяльність буде безпосередньо секретар РНБО. Керівника центру призначатиме та звільнятиме президент за поданням секретаря РНБО.

Гранична чисельність працівників Центру протидії дезінформації становить 52 особи. Кабмін повинен протягом двох тижнів визначити умови оплати праці співробітників центру.

Чим займатиметься центр

Згідно з затвердженим положенням, центр має протидіяти наявним та прогнозованим загрозам національній безпеці та націнтересам в інформаційній сфері. Центр також повинен виявляти та протидіяти дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям та запобігати спробам маніпулювання громадською думкою.

Центр забезпечуватиме РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами щодо інформаційної безпеки України, а також братиме участь у розробці та реалізації Стратегії інформаційної безпеки.

Співпраця з розвідкою та силовиками

У документі також йдеться про те, що Центр протидії дезінформації може одержувати інформацію від розвідки, а також правоохоронних органів чи органів виконавчої влади. Також центр може просити інформацію від органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій, незалежно від форм власності.