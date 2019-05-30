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Зеленский созывает СНБО

Новости » Политика    30.05.2019 - 15:20
Зеленский созывает СНБО
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Заседание состоится в 15:00

Президент Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за ситуации на шахте "Лесная". Об этом сообщает BBC.

Зеленский об этом объявил во время визита на шахту "Лесная" во Львовской области. Отметим, по данным РБК-Украина, заседание состоится в 15:00.

"Понимаем, что очень сложное решение. Поэтому мы созываем СНБО", - заявил Зеленский.

 
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"Люди за вас проголосовали и надеются, что вы наведете порядок". Шахтеры на Львовщине рассказали президенту о своих проблемах.

Опубликовано BBC News Russian Четверг, 30 мая 2019 г.

Ранее Зеленский во время визита на шахту "Лесная" во Львовской области объявлял, что созовет заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, 29 мая около 04:00 в полицию поступило сообщение о том, что на шахте "Лесная" в Сокальском районе произошел обвал породы, вследствие чего под завалом оказались двое горняков. В ходе спасательной операции на поверхность подняли тела без признаков жизни.

После этого Зеленский прибыл с рабочим визитом во Львовскую область. Во время визита на шахту "Лесная" в Сокальском районе Зеленский встретился с родственниками горняков, которые погибли в результате обвала на шахте.

"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", - заявил Зеленский.

Кроме того, президент встретился с рабочими шахты "Лесная", принадлежащей государственной компании "Львовуголь". Во время встречи горняки рассказали о задержках с выплатой зарплаты.

 

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