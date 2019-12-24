Зеленский утвердил срочные меры по предотвращению пожаров

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 декабря, подписал указ "О безотлагательных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, документ имеет целью предотвращение возникновения пожаров, создающих угрозу жизни и здоровью людей, могут нанести существенный материальный ущерб, негативно повлиять на состояние окружающей среды, экономики и национальной безопасности, а также обеспечения оперативного реагирования на такие пожары.

В частности, согласно указу, Кабмин должен обеспечить разработку и внесение на рассмотрение Верховной рады законопроекты относительно усиления админответственности за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности или ее остатков.

Также должна быть увеличена ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, которые двигаются с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Законопроект должен предусматривать и ужесточение наказания за осуществление субъектом хозяйствования деятельности без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности, а также за заведомо ложный вызов специальных служб, недопущение должностных лиц органов государственного надзора в сфере пожарной безопасности.

Кроме того, должны быть сокращены сроки рассмотрения судебных дел по искам о полной или частичной остановки работы предприятий, объектов, отдельных производств, оборудования, транспортных средств, в случае установления нарушения требований пожарной безопасности, что создают угрозу жизни и здоровью людей.

Согласно указу, Кабмин должен принять меры относительно обеспечения неуклонного соблюдения требований законодательства в сфере пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, содержание в надлежащем состоянии пожарных гидрантов владельцами (балансодержателями) водопроводных сетей.

Также должен быть установлен действенный контроль за состоянием систем оповещения. Кроме того, необходимо стимулировать создание в сельской местности пожарно-спасательных подразделений (пожарных частей) добровольной пожарной охраны.

Напомним, 4 декабря в Одессе произошел пожар в колледже, в результате трагедии погибли 16 человек. По данным следствия, в колледже отсутствовала пожарная сигнализация. Правоохранители считали, что причиной возникновения пожара в колледже стала неисправность электропроводки или бытовых электроприборов.