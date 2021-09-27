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Зеленский утвердил Национальную стратегию содействия развитию гражданского общества

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 18:05
Зеленский утвердил Национальную стратегию содействия развитию гражданского общества Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию содействия развитию гражданского общества на 2021 - 2026 годы. В понедельник, 27 сентября, глава государства подписал соответствующий указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Стратегия направлена на создание благоприятных условий для развития в обществе гражданской инициативы и самоорганизации, формирования и деятельности институтов гражданского общества, налаживание партнерского взаимодействия между ними и органами государственной власти и местного самоуправления.

В связи с этим кабинету министров Украины поручено обеспечить при участии институтов гражданского общества разработку и утверждение 3-летних планов мероприятий по реализации стратегии, а также подготовку и публикацию ежеквартальных и ежегодных отчетов. Кроме того, правительство должно проработать вопросы ее финансирования и механизмы реализации.

Областным и Киевской городской государственным администрациям поручено:

  • активизировать работу по созданию условий для развития гражданского общества;
  • обеспечить работу региональных координационных советов;
  • в течение трех месяцев разработать программы содействия развитию гражданского общества, а также утвердить планы мероприятий по их реализации.

Документ также отменяет действие ряда указов:

  • №68 от 25 февраля от 2016 года "О содействии развитию гражданского общества в Украине";
  • №487 от 4 ноября 2016 года "Вопросы координационного совета содействия развитию гражданского общества";
  • №190 от 27 июня 2018 "Об изменениях в составе координационного совета содействия развитию гражданского общества".

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

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