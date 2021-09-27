Зеленский утвердил Национальную стратегию содействия развитию гражданского общества
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию содействия развитию гражданского общества на 2021 - 2026 годы. В понедельник, 27 сентября, глава государства подписал соответствующий указ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Стратегия направлена на создание благоприятных условий для развития в обществе гражданской инициативы и самоорганизации, формирования и деятельности институтов гражданского общества, налаживание партнерского взаимодействия между ними и органами государственной власти и местного самоуправления.
В связи с этим кабинету министров Украины поручено обеспечить при участии институтов гражданского общества разработку и утверждение 3-летних планов мероприятий по реализации стратегии, а также подготовку и публикацию ежеквартальных и ежегодных отчетов. Кроме того, правительство должно проработать вопросы ее финансирования и механизмы реализации.
Областным и Киевской городской государственным администрациям поручено:
- активизировать работу по созданию условий для развития гражданского общества;
- обеспечить работу региональных координационных советов;
- в течение трех месяцев разработать программы содействия развитию гражданского общества, а также утвердить планы мероприятий по их реализации.
Документ также отменяет действие ряда указов:
- №68 от 25 февраля от 2016 года "О содействии развитию гражданского общества в Украине";
- №487 от 4 ноября 2016 года "Вопросы координационного совета содействия развитию гражданского общества";
- №190 от 27 июня 2018 "Об изменениях в составе координационного совета содействия развитию гражданского общества".
Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.