Зеленский утвердил Национальную стратегию содействия развитию гражданского общества

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Стратегия направлена на создание благоприятных условий для развития в обществе гражданской инициативы и самоорганизации, формирования и деятельности институтов гражданского общества, налаживание партнерского взаимодействия между ними и органами государственной власти и местного самоуправления.

В связи с этим кабинету министров Украины поручено обеспечить при участии институтов гражданского общества разработку и утверждение 3-летних планов мероприятий по реализации стратегии, а также подготовку и публикацию ежеквартальных и ежегодных отчетов. Кроме того, правительство должно проработать вопросы ее финансирования и механизмы реализации.

Областным и Киевской городской государственным администрациям поручено:

активизировать работу по созданию условий для развития гражданского общества;

обеспечить работу региональных координационных советов;

в течение трех месяцев разработать программы содействия развитию гражданского общества, а также утвердить планы мероприятий по их реализации.

Документ также отменяет действие ряда указов:

№68 от 25 февраля от 2016 года "О содействии развитию гражданского общества в Украине";

№487 от 4 ноября 2016 года "Вопросы координационного совета содействия развитию гражданского общества";

№190 от 27 июня 2018 "Об изменениях в составе координационного совета содействия развитию гражданского общества".

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.