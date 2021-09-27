Зеленський затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства
Президент України Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 - 2026 роки. У понеділок, 27 вересня, глава держави підписав відповідний указ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Стратегія спрямована на створення сприятливих умов для розвитку в суспільстві громадянської ініціативи та самоорганізації, формування та діяльності інститутів громадянського суспільства, налагодження партнерської взаємодії між ними та органами державної влади та місцевого самоврядування.
У зв'язку з цим Кабінету Міністрів України доручено забезпечити за участю інститутів громадянського суспільства розробку та затвердження 3-річних планів заходів з реалізації стратегії, а також підготовку та публікацію щоквартальних та щорічних звітів. Крім того, Уряд має опрацювати питання її фінансування та механізми реалізації.
Обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено:
- активізувати роботу зі створення умов для розвитку громадянського суспільства;
- забезпечити роботу регіональних координаційних рад;
- протягом трьох місяців розробити програми сприяння розвитку громадянського суспільства, а також затвердити плани заходів щодо їх реалізації.
Документ також скасовує дію низки указів:
- №68 від 25 лютого від 2016 року "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні";
- №487 від 4 листопада 2016 року "питання координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства";
- №190 від 27 Червня 2018 року "Про зміни у складі координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства".
Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.