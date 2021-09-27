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Зеленський затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства

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Київ, Понеділок 27 вересня 2021 18:05
Зеленський затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021 - 2026 роки. У понеділок, 27 вересня, глава держави підписав відповідний указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Стратегія спрямована на створення сприятливих умов для розвитку в суспільстві громадянської ініціативи та самоорганізації, формування та діяльності інститутів громадянського суспільства, налагодження партнерської взаємодії між ними та органами державної влади та місцевого самоврядування.

У зв'язку з цим Кабінету Міністрів України доручено забезпечити за участю інститутів громадянського суспільства розробку та затвердження 3-річних планів заходів з реалізації стратегії, а також підготовку та публікацію щоквартальних та щорічних звітів. Крім того, Уряд має опрацювати питання її фінансування та механізми реалізації.

Обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено:

  • активізувати роботу зі створення умов для розвитку громадянського суспільства;
  • забезпечити роботу регіональних координаційних рад;
  • протягом трьох місяців розробити програми сприяння розвитку громадянського суспільства, а також затвердити плани заходів щодо їх реалізації.

Документ також скасовує дію низки указів:

  • №68 від 25 лютого від 2016 року "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні";
  • №487 від 4 листопада 2016 року "питання координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства";
  • №190 від 27 Червня 2018 року "Про зміни у складі координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства".

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

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