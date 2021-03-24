Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека

Национальная стратегия направлена на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются и защищаются на основе принципов равенства и недискриминации.

"Документ сосредоточен на решении основных системных проблем в сфере обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека в условиях новых вызовов, стоящих перед обществом", - говорится в сообщении.

Реализация документа будет осуществляться по 27 стратегическим направлениям, среди которых, в частности:

предотвращение пыток и жестокого обращения с людьми;

обеспечения права на справедливый суд;

обеспечения свободы мирных собраний и объединений;

предотвращение и противодействие дискриминации;

обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин;

противодействие домашнему насилию;

обеспечение прав коренных народов и национальных меньшинств;

обеспечения прав ребенка;

обеспечение экологических прав;

обеспечения прав ветеранов войны, в частности тех, кто участвовал в мероприятиях по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях;

обеспечение прав внутренне перемещенных лиц и лиц, проживающих на временно оккупированной территории Украины;

восстановлении прав лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации части территории Украины;

обеспечения прав лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и членов их семей;

преодоление негативных последствий конфликта, вызванного вооруженной агрессией РФ, и тому подобное.

Результатом реализации Нацстратегии должны стать:

введение системного подхода к обеспечению прав и свобод человека;

согласованности действий органов государственной власти и местного самоуправления, гражданского общества и бизнеса;

создание в Украине эффективного механизма реализации и защиты прав и свобод человека.

Реализация Стратегии в сфере прав человека должна обеспечить прогресс в выполнении международных договоров Украины. В частности, Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

"Кроме того, Стратегия будет способствовать реализации Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, а также улучшению позиций нашей страны в международных рейтингах по правам человека", - говорится в сообщении.