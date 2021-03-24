Зеленский утвердил Национальную стратегию в сфере прав человека

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Национальную стратегию в области прав человека. В среду, 24 марта, глава государства подписал соответствующий указ.
Национальная стратегия направлена на объединение общества в вопросах ценностей прав и свобод человека, которые обеспечиваются и защищаются на основе принципов равенства и недискриминации.
"Документ сосредоточен на решении основных системных проблем в сфере обеспечения реализации и защиты прав и свобод человека в условиях новых вызовов, стоящих перед обществом", - говорится в сообщении.
Реализация документа будет осуществляться по 27 стратегическим направлениям, среди которых, в частности:
Результатом реализации Нацстратегии должны стать:
Реализация Стратегии в сфере прав человека должна обеспечить прогресс в выполнении международных договоров Украины. В частности, Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
"Кроме того, Стратегия будет способствовать реализации Целей устойчивого развития Украины на период до 2030 года, а также улучшению позиций нашей страны в международных рейтингах по правам человека", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина призвала ЕС ввести против России санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Украина предложила ЕС воспользоваться новым санкционным механизмом.
Кроме того, Верховная рада призвала мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.