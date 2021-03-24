Зеленський затвердив Національну стратегію у сфері прав людини

Президент України Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію в галузі прав людини. У середу, 24 березня, глава держави підписав відповідний указ.
Національна стратегія спрямована на об'єднання суспільства у питаннях цінностей прав і свобод людини, які забезпечуються і захищаються на основі принципів рівності і недискримінації.
"Документ зосереджений на розв'язанні основних системних проблем у сфері забезпечення, реалізації та захисту прав і свобод людини в умовах нових викликів, що постали перед суспільством.", - йдеться в повідомленні.
Реалізація документа буде здійснюватись по 27 стратегічним напрямкам, серед яких, зокрема:
Результатом реалізації Нацстратегії повинні стати:
Реалізація Стратегії у сфері прав людини повинна забезпечити прогрес у виконанні міжнародних договорів України. Зокрема, Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
"Крім того, Стратегія буде сприяти реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, а також поліпшенню позицій нашої країни в міжнародних рейтингах з прав людини", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Україна закликала ЄС ввести санкції проти Росії за порушення прав людини в окупованому Криму. Україна запропонувала ЄС скористатися новим санкційним механізмом.
Крім того, Верховна рада закликала світову спільноту посилити санкції проти Росії за окупацію Криму.