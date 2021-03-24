Зеленський затвердив Національну стратегію у сфері прав людини

Національна стратегія спрямована на об'єднання суспільства у питаннях цінностей прав і свобод людини, які забезпечуються і захищаються на основі принципів рівності і недискримінації.

"Документ зосереджений на розв'язанні основних системних проблем у сфері забезпечення, реалізації та захисту прав і свобод людини в умовах нових викликів, що постали перед суспільством.", - йдеться в повідомленні.

Реалізація документа буде здійснюватись по 27 стратегічним напрямкам, серед яких, зокрема:

запобігання тортур і жорстокого поводження з людьми;

забезпечення права на справедливий суд;

забезпечення свободи мирних зібрань і об'єднань;

запобігання та протидію дискримінації;

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

протидія домашньому насильству;

забезпечення прав корінних народів і національних меншин;

забезпечення прав дитини;

забезпечення екологічних прав;

забезпечення прав ветеранів війни, зокрема тих, хто брав участь у заходах щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях;

забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України;

відновлення прав осіб, які були позбавлені волі в результаті збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації частини території України;

забезпечення прав осіб, зниклих безвісти при особливих обставинах, та членів їх сімей;

подолання негативних наслідків конфлікту, викликаного збройною агресією РФ, тощо

Результатом реалізації Нацстратегії повинні стати:

запровадження системного підходу до забезпечення прав і свобод людини;

узгодженості дій органів державної влади та місцевого самоврядування, громадянського суспільства та бізнесу;

створення в Україні ефективного механізму реалізації і захисту прав та свобод людини.

Реалізація Стратегії у сфері прав людини повинна забезпечити прогрес у виконанні міжнародних договорів України. Зокрема, Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

"Крім того, Стратегія буде сприяти реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, а також поліпшенню позицій нашої країни в міжнародних рейтингах з прав людини", - йдеться в повідомленні.