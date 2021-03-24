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Зеленський затвердив Національну стратегію у сфері прав людини

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію в галузі прав людини. У середу, 24 березня, глава держави підписав відповідний указ.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Національна стратегія спрямована на об'єднання суспільства у питаннях цінностей прав і свобод людини, які забезпечуються і захищаються на основі принципів рівності і недискримінації.

"Документ зосереджений на розв'язанні основних системних проблем у сфері забезпечення, реалізації та захисту прав і свобод людини в умовах нових викликів, що постали перед суспільством.", - йдеться в повідомленні.

Реалізація документа буде здійснюватись по 27 стратегічним напрямкам, серед яких, зокрема:

  • запобігання тортур і жорстокого поводження з людьми;
  • забезпечення права на справедливий суд;
  • забезпечення свободи мирних зібрань і об'єднань;
  • запобігання та протидію дискримінації;
  • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
  • протидія домашньому насильству;
  • забезпечення прав корінних народів і національних меншин;
  • забезпечення прав дитини;
  • забезпечення екологічних прав;
  • забезпечення прав ветеранів війни, зокрема тих, хто брав участь у заходах щодо відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях;
  • забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України;
  • відновлення прав осіб, які були позбавлені волі в результаті збройної агресії РФ проти України, тимчасової окупації частини території України;
  • забезпечення прав осіб, зниклих безвісти при особливих обставинах, та членів їх сімей;
  • подолання негативних наслідків конфлікту, викликаного збройною агресією РФ, тощо

Результатом реалізації Нацстратегії повинні стати:

  • запровадження системного підходу до забезпечення прав і свобод людини;
  • узгодженості дій органів державної влади та місцевого самоврядування, громадянського суспільства та бізнесу;
  • створення в Україні ефективного механізму реалізації і захисту прав та свобод людини.

Реалізація Стратегії у сфері прав людини повинна забезпечити прогрес у виконанні міжнародних договорів України. Зокрема, Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

"Крім того, Стратегія буде сприяти реалізації Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, а також поліпшенню позицій нашої країни в міжнародних рейтингах з прав людини", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна закликала ЄС ввести санкції проти Росії за порушення прав людини в окупованому Криму. Україна запропонувала ЄС скористатися новим санкційним механізмом.

Крім того, Верховна рада закликала світову спільноту посилити санкції проти Росії за окупацію Криму.

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Новини України Володимир Зеленськийправа человека
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