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Зеленский утвердил лечение COVID-19 экспериментальными препаратами

Новости » Коронавирус     25.06.2020 - 19:48
Зеленский утвердил лечение COVID-19 экспериментальными препаратами
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Документ направлен на обеспечение доступа к лекарствам больных коронавирусом граждан

Президента Украины Владимир Зеленский продлил разрешение лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до 2021 года. 19 июня соответствующий закон поддержала Верховная рада.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Документ направлен на обеспечение доступа к лекарствам граждан, больных коронавирусом, и предотвращения распространения COVID-19 среди украинцев.

Закон позволил лечить больных коронавирусом незарегистрированными лекарствами, которые рекомендованы официальным органом Соединенных Штатов, стран - членов Европейского союза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения COVID-19 в соответствующей стране.

Закон, который подписал Зеленский, продолжает применения этой практики в Украине до 1 января 2021 года.

Напомним, 1 апреля закон об обеспечении лечения коронавируса №539-IХ вступил в силу.

ВР приняла закон за основу и в целом во время внеочередного заседания парламента 30 марта, за него проголосовали 312 парламентариев.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийлечениеКоронавирус
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