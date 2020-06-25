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Зеленський затвердив лікування COVID-19 експериментальними препаратами

Новини » Коронавірус     25.06.2020 - 19:48
Зеленський затвердив лікування COVID-19 експериментальними препаратами
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Документ спрямований на забезпечення доступу до ліків хворих коронавірусом громадян

Президента України Володимир Зеленський продовжив дозвіл лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до 2021 року. 19 червня відповідний закон підтримала Верховна рада.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Документ спрямований на забезпечення доступу до ліків громадян, хворих коронавірусом, і запобігання поширення COVID-19 серед українців.

Закон дозволив лікувати хворих коронавірусом незареєстрованими ліками, які рекомендовані офіційним органом Сполучених Штатів, країн - членів Європейського союзу, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю для лікування COVID-19 у відповідній країні.

Закон, який підписав Зеленський, продовжує застосування цієї практики в Україні до 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, 1 квітня закон про забезпечення лікування коронавіруса №539-ІХ набрав чинності.

ВР ухвалила закон за основу і в цілому під час позачергового засідання парламенту 30 березня, за нього проголосували 312 парламентаріїв.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийлечениеКоронавірус
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