Зеленський затвердив річну національну програму Україна-НАТО

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Програма максимально наближена до ПДЧ для вступу в НАТО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про річну національну програму під егідою Комісії Україна - НАТО на 2020 рік". Документ був підписаний у вівторок, 26 травня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Наголошується, що річна національна програма (РНП) визначає стратегічну мету реформ, цілі та пріоритетні завдання в рамках реалізації політики євроатлантичної інтеграції України, а також державні органи, відповідальні за виконання цих завдань.

Програма спрямована на планомірну реалізацію закріпленого Конституцією України стратегічного курсу країни на набуття повноправного членства в НАТО.

"Особливу увагу в програмі приділено питанням досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, переведення сектору безпеки і оборони України на стандарти НАТО та зміцнення демократичного цивільного контролю", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у лютому Кабмін схвалив оновлену Річну національну програму Україна-НАТО.

Крім того, у МЗС України назвали ключові кроки для отримання Плану щодо членства в НАТО.

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Автор: Валерія Мрачковська