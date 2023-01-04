Зеленський про успіх під Бахмутом: кожна невдача ворога - суттєве послаблення РФ

"Кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора", - сказав президент.

Зеленський під час звернення відзначив українських бійців на Бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ ГУР "Шаман", а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону оборони України завдають ворогові численних втрат і вибивають окупантів із позицій на околицях Бахмута.

"Це хороший результат, і я дякую за нього", - наголосив він.

Президент нагадав, що росіяни не досягають успіху на Донбасі, а лише постійно переносять дату, коли все ж мріють його захопити.

"Ось очікували до Нового року - а наші оборонці знову демонструють успіхи. Окупанти постійно збільшують свої сили в Донецькій області - вони роблять це й зараз. І кожен такий день із нашими успіхами - це новий доказ божевілля самої ідеї нападати на Україну", - сказав Зеленський.

Він додав, що якщо Росію до реальності повертають лише такі новини з фронту, то Україні доведеться по максимуму це забезпечити.