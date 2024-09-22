Зеленський про успіх Курської операції: судити поки зарано, але результати є

Про мотиви Курської операції

За словами Зеленського, мотивів кілька, зокрема показати, що Україна може перейти в наступ, а також продемонструвати партнерам, чого може досягти, якщо отримає відповідні ресурси. Однак на карту поставлено більше.

"Уявіть собі: ви ведете важку війну, не отримуєте допомоги, намагаєтеся підтримувати бойовий дух. А на сході ініціатива у росіян, вони захопили частину Харківської області та збираються атакувати Суми. Вам потрібно щось зробити - щось інше, ніж нескінченно просити своїх партнерів про допомогу. Так що ж робити? Ви говорите своєму народу: "Дорогі українці, через два тижні Східна Україна перестане існувати"? Звичайно, ви можете це зробити, розвести руками, але ви також можете спробувати зробити сміливий крок", - наголосив він.

Про успіхи та результати

На даний момент важко сказати, чи ввійде ця акція в історію як успіх чи провал.

"Поки рано судити. Але мене не хвилюють історичні успіхи. Я зосереджений на сьогоденні. Однак ми можемо сказати, що вона вже показала деякі результати. Вона сповільнила росіян і змусила їх перекинути частину своїх сил до Курська, близько 40 тисяч солдатів. Наші бійці на на сході вже кажуть, що їх рідше атакують", - сказав Зеленський.

Що показала Курська операція

Президент не каже, що вона призведе до завершення війни чи "кінця Путіна".

"Це показало нашим партнерам, на що ми здатні. Ми також показали Глобальному Півдню, що Путін, який стверджує, що все під контролем, насправді цього не робить. І ми показали дуже важливу правду росіянам", - наголосив він.

На жаль, багато росіян не хочуть нічого бачити та чути. Але дехто не міг не помітити, що Путін не поспішає захищати свою землю, а натомість хоче добити Україну, додав Зеленський.