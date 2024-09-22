Зеленский об успехе Курской операции: судить пока рано, но результаты есть

О мотивах Курской операции

По словам Зеленского, мотивов несколько, в том числе показать, что Украина может перейти в наступление, а также продемонстрировать партнерам, чего может добиться, если получит соответствующие ресурсы. Однако на карту поставлено больше.

"Представьте себе: вы ведете тяжелую войну, не получаете помощи, пытаетесь поддерживать боевой дух. А на востоке инициатива у россиян, они захватили часть Харьковской области и собираются атаковать Сумы. Вам нужно что-то сделать - что-то другое, чем бесконечно просить своих партнеров о помощи. Так что же делать? Вы говорите своему народу: "Дорогие украинцы, через две недели Восточная Украина перестанет существовать"? Конечно, вы можете это сделать, развести руками, но вы также можете попробовать сделать смелый шаг", - отметил он.

Об успехах и результатах

На данный момент сложно сказать, войдет ли эта акция в историю как успех или провал.

"Пока рано судить. Но меня не волнуют исторические успехи. Я сосредоточен на настоящем. Однако мы можем сказать, что она уже показала некоторые результаты. Она замедлила россиян и заставила их перебросить часть своих сил в Курск, порядка 40 тысяч солдат. Наши бойцы на востоке уже говорят, что их реже атакуют", - сказал Зеленский.

Что показала Курская операция

Президент не говорит, что она приведет к завершению войны или "концу Путина".

"Это показало нашим партнерам, на что мы способны. Мы также показали Глобальному Югу, что Путин, который утверждает, что все под контролем, на самом деле этого не делает. И мы показали очень важную правду россиянам", - подчеркнул он.

К сожалению, многие россияне не хотят ничего видеть и слышать. Но некоторые не могли не заметить, что Путин не спешит защищать свою землю, а вместо этого хочет добить Украину, добавил Зеленский.