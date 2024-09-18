Зеленський: Усика в Польщі вже відпустили, Україна розбереться в інциденті

Глава держави після опівночі заявив, що телефоном поговорив з Усиком після затримання чемпіона.

"Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона", - зазначив президент.

Він додав, що доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку "негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова".

Зеленський додав, що щойно йому повідомили, що Усика вже "відпустили і більше його ніхто не затримує".

Затримання Усика у Польщі

Нагадаємо, 17 вересня ввечері стало відомо про затримання українського боксера Олександра Усика у Польщі в аеропорту міста Краків. Спортсмен та народний депутат Жан Беленюк оприлюднив у своєму Telegram відповідне відео.

На кадрах видно, що Усик спілкується з людьми у формі, та його відводять у кайданках.

Після цього з'явилося повідомлення дружини Усика Катерини, яка в мережі написала, що з ним "усе гаразд, нічого кримінального".

В коментарі РБК-Україна речник МЗС Георгій Тихий щодо інциденту заявив, українська сторона "категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона".

"На доручення міністра Андрія Сибіги, Генконсул України в Кракові вже терміново виїхав до аеропорту для з'ясування обставин ситуації", - передав представник міністерства.

Оновлено: що кажуть в команді Усика щодо інциденту

За словами промоутера Олександра Усика Олександра Красюка стосовно ситуації із затриманням чемпіона у краківському аеропорту в Instagram у stories, "все добре", і "ніхто не був заарештований".

"Усик - вільний. Це непорозуміння", - додав промоутер.

Між тим директор команди Усика Сергій Лапін в соцмережі так висловився щодо інциденту: "Не переживайте, все добре. Служба митного контролю знехтувала своїми обов'язками".