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Зеленский впервые встретился с премьером Венгрии Мадьяром

13:51 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Зеленский впервые встретился с премьером Венгрии Мадьяром Фото: премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
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Президент Украины Владимир Зеленский в эти минуты проводит встречу с премьером Венгрии Петером Мадьяром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Радио Свобода.

Это впервые Зеленский встречается с Мадьяром после его избрания на пост премьера.

Согласно информации от источника в украинской делегации, на который ссылается издание, переговоры проходят тет-а-тет. В них не участвуют делегации.

Одной из тем переговоров, как пишет издание, вступление Украины в ЕС и закрытие 4 и 5 кластеров до конца года.

Обновлено. Мадьяр опубликовал сообщение в Facebook с фотографией со встречи с Зеленским.

Зеленский впервые встретился с премьером Венгрии Мадьяром
Фото: Зеленский встретился с Мадяром (facebook.com/peter.magyar)

Стороны обсудили двусторонние отношения и права национальных меньшинств.

Политик приветствовал политическое соглашение об укреплении прав венгров в Закарпатье, принятии закона об образовании и начале его выполнения.

Также Мадьяр выразил благодарность за решение украинского парламента, которым официально признано, что "1944 и 1946 во время депортации и принудительных работ против закарпатских венгров были совершены преступления".

В ходе встречи стороны договорились продлить консультации на уровне министров. Мадьяр выразил солидарность с Украиной из-за продолжающейся российской агрессии и заявил о готовности содействовать дипломатическому урегулированию.

Накануне переговоры с Зеленским анонсировал сам Мадьяр. Он сказал, что переговоры будут закрытыми.

Ранее мы писали, что в скором времени Венгрия может разблокировать евроинтеграцию Украины.

Несмотря на публичные ссоры, стороны договариваются об усилении сотрудничества и обсуждают важные вопросы.

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Зеленский впервые встретился с премьером Венгрии Мадьяром
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