Зеленский впервые встретился с премьером Венгрии Мадьяром
Президент Украины Владимир Зеленский в эти минуты проводит встречу с премьером Венгрии Петером Мадьяром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Радио Свобода.
Это впервые Зеленский встречается с Мадьяром после его избрания на пост премьера.
Согласно информации от источника в украинской делегации, на который ссылается издание, переговоры проходят тет-а-тет. В них не участвуют делегации.
Одной из тем переговоров, как пишет издание, вступление Украины в ЕС и закрытие 4 и 5 кластеров до конца года.
Обновлено. Мадьяр опубликовал сообщение в Facebook с фотографией со встречи с Зеленским.
Стороны обсудили двусторонние отношения и права национальных меньшинств.
Политик приветствовал политическое соглашение об укреплении прав венгров в Закарпатье, принятии закона об образовании и начале его выполнения.
Также Мадьяр выразил благодарность за решение украинского парламента, которым официально признано, что "1944 и 1946 во время депортации и принудительных работ против закарпатских венгров были совершены преступления".
В ходе встречи стороны договорились продлить консультации на уровне министров. Мадьяр выразил солидарность с Украиной из-за продолжающейся российской агрессии и заявил о готовности содействовать дипломатическому урегулированию.
Накануне переговоры с Зеленским анонсировал сам Мадьяр. Он сказал, что переговоры будут закрытыми.
Ранее мы писали, что в скором времени Венгрия может разблокировать евроинтеграцию Украины.
Несмотря на публичные ссоры, стороны договариваются об усилении сотрудничества и обсуждают важные вопросы.