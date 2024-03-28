Зеленський: українці здатні перегравати Росію своєю сміливістю, рішучістю та ідеями

Глава держави зазначив, що аналітичний потенціал української розвідки є достатньо високим, і наразі "маємо додати їй можливостей оперативних дій".

"Потрібно більше інформації, більше можливостей впливу", - сказав президент.

Він нагадав, що раніше сьогодні представив колективу Служби зовнішньої розвідки України нового керівника, яким став бойовий генерал Олег Іващенко. Зеленський охарактеризував його як досвідчену та сильну людину.

"Росія витрачає мільярди й мільярди доларів щороку на операції в країнах їхнього інтересу. Вони поширюють хаос, підривають роботу нормальних інституцій, вкладаються в дезінформацію, у підкуп громадських і політичних лідерів", - зауважив глава держави.

Зеленський уточнив, що це стосується різних регіонів планети, зокрема "чутливих регіонів".

"Африка, різні частини Азії, Європа дуже вразлива для дестабілізацій, які провокує та підживлює путінська система. Америка - і Північна, і Латинська - також є об’єктом російської розвідувальної та хаотизуючої діяльності", - сказав він.

За словами президента, багато в чому цей російський вплив працює проти України, на послаблення захисту держави.

"Очевидно, що ми не можемо протиставити подібний ресурс, який є у Росії, зокрема фінансовий. Але українці здатні перегравати Росію своєю сміливістю, рішучістю та ідеями", - наголошує Зеленський.

Так, переконаний президент, Служба зовнішньої розвідки України повинна стати "значно активнішою у виконанні її інституційних завдань".

"З іншого боку, надійна робота такої організації не може бути дешевою. І це зараз завдання для уряду загалом і Міністерства фінансів: потрібно шукати й знаходити фінансову основу для роботи нашої розвідки - розширити фінансування під конкретні проєкти, під конкретні цілі та загалом під розвиток системи зовнішньої розвідки", - резюмував глава держави.

Зміни у керівництві розвідки

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. На цю посаду призначили Олега Іващенка. У відкритих джерелах немає інформації про Іващенка, лише відомо, що він є бойовим генералом.

Своєю чергою Зеленський призначив колишнього главу зовнішньої розвідки Литвиненка на посаду секретаря РНБО. Раніше цю посаду обіймав Олексій Данілов.

Детальніше про те, хто такий Олександр Литвиненко - у матеріалі РБК-Україна.