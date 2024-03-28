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Зеленский: украинцы способны переигрывать Россию своей смелостью, решительностью и идеями

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российская Федерация ежегодно тратит миллиарды долларов на операции по дестабилизации ситуации в разных странах. Служба внешней разведки Украины должна более активно противостоять попыткам Кремля расширять влияние против нашего государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что аналитический потенциал украинской разведки достаточно высок, и сейчас "должны придать ей возможности оперативных действий".

"Нужно больше информации, больше возможностей влияния", - сказал президент.

Он напомнил, что ранее сегодня представил коллективу Службы внешней разведки Украины нового руководителя, которым стал боевой генерал Олег Иващенко. Зеленский охарактеризовал его как опытного и сильного человека.

"Россия тратит миллиарды и миллиарды долларов ежегодно на операции в странах их интереса. Они распространяют хаос, подрывают работу нормальных институций, вкладываются в дезинформацию, в подкуп общественных и политических лидеров", - отметил глава государства.

Зеленский уточнил, что это касается разных регионов планеты, в частности, "чувствительных регионов".

"Африка, разные части Азии, Европа очень уязвима для дестабилизаций, которые провоцирует и подпитывает путинская система. Америка - и Северная, и Латинская - также является объектом российской разведывательной и хаотизирующей деятельности", - сказал он.

По словам президента, во многом это российское влияние работает против Украины, на ослабление защиты государства.

"Очевидно, что мы не можем противопоставить подобный ресурс, который есть у России, в частности финансовый. Но украинцы способны переигрывать Россию своей смелостью, решительностью и идеями", - отмечает Зеленский.

Так, убежден президент, Служба внешней разведки Украины должна стать "значительно активнее в выполнении ее институциональных задач".

"С другой стороны, надежная работа такой организации не может быть дешевой. И это сейчас задача для правительства в целом и Министерства финансов: нужно искать и находить финансовую основу для работы нашей разведки - расширить финансирование под конкретные проекты, под конкретные цели и в целом под развитие системы внешней разведки", - резюмировал глава государства.

Смены в руководстве разведки

Напомним, 26 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко. В открытых источниках нет информации об Иващенко, только известно, что он боевой генерал.

В свою очередь Зеленский назначил бывшего главу внешней разведки Литвиненко на должность секретаря СНБО. Ранее этот пост занимал Алексей Данилов.

Подробнее о том, кто такой Александр Литвиненко - в материале РБК-Украина.

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