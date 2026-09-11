Зеленський: українці не залишаться без їжі, але світу загрожує "агро-Ормуз"

Світу загрожує "агро-Ормуз"

На думку Зеленського, затягування війни є викликом для всіх у світі.

"Сьогодні ми маємо заблокований коридор продовольства. З української сторони майже заблоковано і з російської сторони заблоковано. І це виклик для всіх", - каже президент.

За його словами, він розмовляв з:

Єгиптом,

Індією,

Туреччиною,

Саудівською Аравією,

Еміратами.

"Українці не залишаться без їжі. Зерно впаде із ціною, тому що експорт буде дорогим, інфраструктура цього продажу буде складна, логістика буде жахлива. Це для нас буде дуже складно", - каже він.

Проте, окрім України, в набагато гіршій ситуації будуть інші країни, у яких просто не буде їжі, зауваєив президент.

"Багато народів не будуть мати що їсти, навіть маючи гроші. Це правда. Це буде Ормуз, тільки вже агро. І це серйозна проблема", - впевнений Зеленський.

За словами президента, вирішувати це питання повинна не тільки Україна.

"Агро та енергетика - це два виклики сьогодні для всього світу. І якщо сьогодні неможливий мир, тому що одна особа цього не хоче, можна вирішити питання енергетичного перемир'я і харчової безпеки", - запропонував він.

На його думку, такі рішення можна приймати, наразі це дуже актуально.