Зеленский: украинцы не останутся без еды, но миру грозит "агро-Ормуз"

Россия заблокировала зерновой коридор в Черном море. Угроза глобального продовольственного кризиса усиливается, решения следует принимать немедленно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время Ялтинской европейской стратегии-2026 президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По мнению Зеленского, затягивание войны - вызов для всех в мире.
"Сегодня у нас заблокирован коридор продовольствия. С украинской стороны почти заблокирован и с российской стороны заблокирован. И это вызов для всех", - говорит президент.
По его словам, он разговаривал с:
"Украинцы не останутся без еды. Зерно упадет в цене, потому что экспорт будет дорогим, инфраструктура этой продажи будет сложная, логистика будет ужасающая. Это для нас будет очень сложно", - говорит он.
Однако, кроме Украины, в гораздо худшей ситуации будут другие страны, в которых просто не будет еды, заметил президент.
"Многим народам не будет что есть, даже имея деньги. Это правда. Это будет Ормуз, только уже агро. И это серьезная проблема", - уверен Зеленский.
По словам президента, решать этот вопрос должна не только Украина.
"Агро и энергетика - это два вызова сегодня для всего мира. И если сегодня невозможен мир, потому что один человек этого не хочет, можно решить вопросы энергетического перемирия и продовольственной безопасности", - предложил он.
По его мнению, такие решения можно принимать, сейчас это очень актуально.
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил: Украина готова симметрично отвечать на российские удары по энергосистеме во время холодов. Однако в дальнейшем предлагается переговоры для прекращения войны.
Кроме того, цены на пшеницу в мире подскочили до самого высокого уровня за последние три года из-за угрозы новой эскалации войны в Украине.