Зеленський: українці не залишаться без їжі, але світу загрожує "агро-Ормуз"
Росія заблокувала зерновий коридор у Чорному морі. Загроза глобальної продовольчої кризи посилюється, рішення треба приймати негайно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час Ялтинської європейської стратегії-2026 президента України Володимира Зеленського у Telegram.
Світу загрожує "агро-Ормуз"
На думку Зеленського, затягування війни є викликом для всіх у світі.
"Сьогодні ми маємо заблокований коридор продовольства. З української сторони майже заблоковано і з російської сторони заблоковано. І це виклик для всіх", - каже президент.
За його словами, він розмовляв з:
- Єгиптом,
- Індією,
- Туреччиною,
- Саудівською Аравією,
- Еміратами.
"Українці не залишаться без їжі. Зерно впаде із ціною, тому що експорт буде дорогим, інфраструктура цього продажу буде складна, логістика буде жахлива. Це для нас буде дуже складно", - каже він.
Проте, окрім України, в набагато гіршій ситуації будуть інші країни, у яких просто не буде їжі, зауваєив президент.
"Багато народів не будуть мати що їсти, навіть маючи гроші. Це правда. Це буде Ормуз, тільки вже агро. І це серйозна проблема", - впевнений Зеленський.
За словами президента, вирішувати це питання повинна не тільки Україна.
"Агро та енергетика - це два виклики сьогодні для всього світу. І якщо сьогодні неможливий мир, тому що одна особа цього не хоче, можна вирішити питання енергетичного перемир'я і харчової безпеки", - запропонував він.
На його думку, такі рішення можна приймати, наразі це дуже актуально.
Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив: Україна готова симетрично відповідати на російські удари по енергосистемі під час холодів. Проте надалі пропонує перемовини для припинення війни.
Крім того, ціни на пшеницю у світі підскочили до найвищого рівня за останні три роки через загрозу нової ескалації війни в Україні.