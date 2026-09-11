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Зеленський: українці не залишаться без їжі, але світу загрожує "агро-Ормуз"

22:00 11.09.2026 Пт
2 хв
Затягування війни стало викликом для всіх країн
aimg Олена Бджола
Зеленський: українці не залишаться без їжі, але світу загрожує "агро-Ормуз" Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія заблокувала зерновий коридор у Чорному морі. Загроза глобальної продовольчої кризи посилюється, рішення треба приймати негайно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час Ялтинської європейської стратегії-2026 президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Світу загрожує "агро-Ормуз"

На думку Зеленського, затягування війни є викликом для всіх у світі.

"Сьогодні ми маємо заблокований коридор продовольства. З української сторони майже заблоковано і з російської сторони заблоковано. І це виклик для всіх", - каже президент.

За його словами, він розмовляв з:

  • Єгиптом,
  • Індією,
  • Туреччиною,
  • Саудівською Аравією,
  • Еміратами.

"Українці не залишаться без їжі. Зерно впаде із ціною, тому що експорт буде дорогим, інфраструктура цього продажу буде складна, логістика буде жахлива. Це для нас буде дуже складно", - каже він.

Проте, окрім України, в набагато гіршій ситуації будуть інші країни, у яких просто не буде їжі, зауваєив президент.

"Багато народів не будуть мати що їсти, навіть маючи гроші. Це правда. Це буде Ормуз, тільки вже агро. І це серйозна проблема", - впевнений Зеленський.

За словами президента, вирішувати це питання повинна не тільки Україна.

"Агро та енергетика - це два виклики сьогодні для всього світу. І якщо сьогодні неможливий мир, тому що одна особа цього не хоче, можна вирішити питання енергетичного перемир'я і харчової безпеки", - запропонував він.

На його думку, такі рішення можна приймати, наразі це дуже актуально.

Раніше РБК-Україна писало, що Зеленський заявив: Україна готова симетрично відповідати на російські удари по енергосистемі під час холодів. Проте надалі пропонує перемовини для припинення війни.

Крім того, ціни на пшеницю у світі підскочили до найвищого рівня за останні три роки через загрозу нової ескалації війни в Україні.

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