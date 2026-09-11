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Зеленский: украинцы не останутся без еды, но миру грозит "агро-Ормуз"

22:00 11.09.2026 Пт
2 мин
Затягивание войны стало вызовом для всех стран
aimg Елена Бджола
Зеленский: украинцы не останутся без еды, но миру грозит "агро-Ормуз" Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Россия заблокировала зерновой коридор в Черном море. Угроза глобального продовольственного кризиса усиливается, решения следует принимать немедленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время Ялтинской европейской стратегии-2026 президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Миру угрожает "агро-Ормуз"

По мнению Зеленского, затягивание войны - вызов для всех в мире.

"Сегодня у нас заблокирован коридор продовольствия. С украинской стороны почти заблокирован и с российской стороны заблокирован. И это вызов для всех", - говорит президент.

По его словам, он разговаривал с:

  • Египтом,
  • Индией,
  • Турцией,
  • Саудовской Аравией,
  • Эмиратами.

"Украинцы не останутся без еды. Зерно упадет в цене, потому что экспорт будет дорогим, инфраструктура этой продажи будет сложная, логистика будет ужасающая. Это для нас будет очень сложно", - говорит он.

Однако, кроме Украины, в гораздо худшей ситуации будут другие страны, в которых просто не будет еды, заметил президент.

"Многим народам не будет что есть, даже имея деньги. Это правда. Это будет Ормуз, только уже агро. И это серьезная проблема", - уверен Зеленский.

По словам президента, решать этот вопрос должна не только Украина.

"Агро и энергетика - это два вызова сегодня для всего мира. И если сегодня невозможен мир, потому что один человек этого не хочет, можно решить вопросы энергетического перемирия и продовольственной безопасности", - предложил он.

По его мнению, такие решения можно принимать, сейчас это очень актуально.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский заявил: Украина готова симметрично отвечать на российские удары по энергосистеме во время холодов. Однако в дальнейшем предлагается переговоры для прекращения войны.

Кроме того, цены на пшеницу в мире подскочили до самого высокого уровня за последние три года из-за угрозы новой эскалации войны в Украине.

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