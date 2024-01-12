Зеленський про українську ППО: рано говорити, що є комплексний захист неба

"Щодо систем ППО: тут рано говорити про те, що у нас є комплексний захист нашої держави. Не вистачає систем Patriot, не вистачає відповідних систем інших радіусів дії", - зазначив президент.

За його словами, системи ППО поступово доставляють до України. Частина з них у дорозі, а про ще одну частину вже є домовленості.

"Деталі розкривати не буду, але я згоден, що відповідних систем, які борються проти балістики особливо - їх точно не вистачає в Україні", - додав Зеленський.

Звернення Зеленського до Заходу

Нагадаємо, ще вчора, 11 січня, президент України Володимир Зеленський дорікнув західним партнерам через те, що вони не передали достатньо систем протиповітряної оборони нашій країні.

Він зазначив, що якби Україні передали хоча б сім систем Patriot, то "люди у Харкові, Одесі, Херсоні" не гинули б.

Глава держави наголошував, що він не розуміє, як можна спокійно жити, знаючи про це.