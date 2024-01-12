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Зеленский об украинской ПВО: рано говорить, что есть комплексная защита неба

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина пока не обладает комплексной защитой неба от российских атак. В частности, не хватает систем, которые способны сбивать баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

"Что касается систем ПВО: здесь рано говорить о том, что у нас есть комплексная защита нашего государства. Не хватает систем Patriot, не хватает соответствующих систем других радиусов действия", - отметил президент.

По его словам, системы ПВО постепенно доставляют в Украину. Часть из них в дороге, а про еще одну часть уже есть договоренности. 

"Детали раскрывать не буду, но я согласен, что соответствующих систем, которые борются против баллистики особенно - их точно не хватает в Украине", - добавил Зеленский. 

Обращение Зеленского к Западу

Напомним, еще вчера, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров из-за того, что они не передали достаточное количество систем противовоздушной обороны нашей стране. 

Он отметил, что если бы Украине передали хотя-бы семь систем Patriot, то "люди в Харькове, Одессе, Херсоне" не погибали бы. 

Глава государства отмечал, что он не понимает, как можно спокойно жить, зная об этом. 

 

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