Зеленский об украинской ПВО: рано говорить, что есть комплексная защита неба

"Что касается систем ПВО: здесь рано говорить о том, что у нас есть комплексная защита нашего государства. Не хватает систем Patriot, не хватает соответствующих систем других радиусов действия", - отметил президент.

По его словам, системы ПВО постепенно доставляют в Украину. Часть из них в дороге, а про еще одну часть уже есть договоренности.

"Детали раскрывать не буду, но я согласен, что соответствующих систем, которые борются против баллистики особенно - их точно не хватает в Украине", - добавил Зеленский.

Обращение Зеленского к Западу

Напомним, еще вчера, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров из-за того, что они не передали достаточное количество систем противовоздушной обороны нашей стране.

Он отметил, что если бы Украине передали хотя-бы семь систем Patriot, то "люди в Харькове, Одессе, Херсоне" не погибали бы.

Глава государства отмечал, что он не понимает, как можно спокойно жить, зная об этом.