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Люди б не гинули. Зеленський дорікнув партнерам через недостатню кількість ППО в Україні

Україна, Четвер 11 січня 2024 22:20
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Люди б не гинули. Зеленський дорікнув партнерам через недостатню кількість ППО в Україні Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський дорікнув західним партнерам через малу кількість систем протиповітряної оборони в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента в Латвії.

Зеленський зауважив, що, якби партнери дали Україні більше потужних систем ППО, то "люди б не гинули від масованих ракетних ударів Росії" з використанням балістики.

"А як жити спокійно і спати, якщо ти розумієш, що у тебе є десятки таких систем (Patriot, - ред.), а Україні якби дали сьогодні 7 систем, то люди в Харкові, в Херсоні, в Одесі не гинули б? Можна з цим нормально жити?", - підкреслив президент.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, ще на початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Вчора Володимир Зеленський визначив учасників делегації щодо гарантій безпеки для України. До списку потрапили, зокрема, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов і голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко.

А вже сьогодні зауважив, що Україна веде постійно роботу над гарантіями безпеки для себе та своїх громадян.

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Володимир Зеленський ПВО Війна Росії проти України
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