Міноборони дозволило експлуатацію нового медичного бронеавтомобіля "Козак-5МЕД"
Міністерстово оборони допустило до експлуатації у Збройних силах новий медичний броньоваий автомобіль вітчизняного виробництва "Козак-5МЕД".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
Як зазначили у відомстві, транспортний засіб призначений для евакуації поранених та травмованих військовослужбовців з поля бою.
"Козак-5МЕД" було створено на базі шасі американського важкого пікапу Ford F-550. Він може транспортувати чотирьох лежачих поранених або шістьох у сидячому положенні, окрім водія та персоналу групи медичної евакуації.
Автомобіль має дизельний двигун потужністю понад 330 кінських сил та автоматичною коробкою передач.
У даному авто бронювання забезпечує захист екіпажу та пасажирів від уламків і куль калібру 7,62 мм. Крім того, днище бронеавтомобіля має посилений захист, який витримує підрив потужністю еквівалентною 6 кг тротилу.
Зброя для України
З початку повномасштабного вторгнення Україна значно збільшила виробництво зброї. Понад 500 державних та приватних оборонних компаній працюють в країні, а також здійснюється спільне виробництво з партнерами за кордоном.
Останнім часом повідомлялося про масштабування виробництва боєприпасів, при цьому уряд підвищив прибутковість для українських підприємств. Пріоритетом для ЗСУ залишаються засоби ППО, ракети, артилерійські снаряди та засоби РЕБ.
Також нещодавно Мінооборони дозволило ЗСУ використовувати близько 10 нових моделей пістолетів і пістолетів-кулеметів як іноземного, так і українського виробництва.
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