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Міноборони впровадило 4 рівні надання домедичної допомоги для військових

Субота 20 липня 2024 22:12
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Міноборони впровадило 4 рівні надання домедичної допомоги для військових Фото: військова аптечка (facebook.com/vinobltck)
Автор: Едуард Ткач

В Україні затвердили обсяги надання домедичної допомоги для різних рівнів підготовки військовослужбовців та співробітників Сил оборони та безпеки держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт Міністерства оборони.

У відомстві зазначили, що документ визначає поділ домедичної допомоги на чотири рівні та встановлює перелік навичок та інтервенцій, які використовуються військовослужбовцями для надання допомоги постраждалим. Крім того, міститься перелік лікарських засобів, що застосовуються для надання допомоги особам, які постраждалим.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова наголосила, що встановлення обсягів домедичної допомоги є вкрай важливим кроком, якому передувала велика робота із західними партнерами, бойовими медиками та представниками профільним громадських організацій.

За її словами, документ опрацьовано з Генштабом, представниками окремих родів військ, а також інших складових Сил оборони та безпеки.

"Наразі маємо систему, яка акумулює найкращий досвід України та країн НАТО. Це дозволить зберегти життя та здоров’я наших захисників на фронті та підвищити якість підготовки з тактичної медицини", - сказала Калмикова.

Водночас Оксана Сухорукова, керівниця Департаменту охорони здоров'я Міноборони, додала, що обсяги надання домедичної допомоги дозволять розробити чіткі стандарти підготовки та типові навчальні програми з тактичної медицини.

Нагадаємо, що в інтерв'ю РБК-Україна, представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт розповів, як змінилася медицина в країні за час війни.

Зокрема, за його словами, в деяких областях на сході та півдні України 70% закладів не можуть забезпечити діагностику або медичну підтримку.

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