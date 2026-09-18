Зеленський: В Україні успішно випробували два перехоплювачі реактивних "Шахедів"

Глава держави наголосив, що українські розробники продемонстрували ефективність нових засобів ППО в реальних бойових умовах.

"Ми намагаємось не йти в деталі поки щодо швидких перехоплювачів проти швидких "Шахедів". Дві компанії успішно пройшли випробування - бойові випробування. Було знищено ворожий "Шахед", на достатньо високій швидкості вони йшли. Це великий позитив, скажу вам чесно", - зазначив президент.

Зеленський повідомив, що держава хоче побачити всі випробування і подивитись формат для максимального пришвидшення і запуску масового виробництва. Глава держави зауважив, що "ми говоримо з цими компаніями, вже підписуються контракти".

Пошук фінансування

За словами президента, в Україні над створенням перехоплювачів для реактивних дронів ворога працюють 67 компаній.

Зеленський підкреслив, що успішний приклад двох розробників додає оптимізму всій галузі, однак для розгортання серійного випуску необхідно вирішити питання фінансування. Він зазначив, що над цим питанням триває робота.

"Вчора говорили з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми з нею зустрінемося найближчим часом. Готуємо деякі пропозиції, як виходити з дефіцитів", - підкреслив президент.