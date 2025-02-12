Зеленський: без України Путін окупує всю Європу, вона нічого не зможе зробити
Якщо російський диктатор Володимир Путін вирішить напасти на Європу, він зможе її окупувати. У європейських країн недостатньо солдатів для стримування РФ.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Economist.
Глава української держави зазначив, що у Росії зараз приблизно 220 бойових бригад. Водночас в України - 110 бойових бригад, а в Європи - 80.
"Ви розумієте, що відбувається? Без України Європа буде окупована. Без допомоги США він поступово з'їсть нас, тому що ми вдвічі менші", - наголосив Зеленський.
Він нагадав, що атакуючій стороні необхідно мати втричі більше бойових бригад. У такому разі їй вдасться захопити територію ворога і перемогти. Тому для того, щоб окупувати Україну, Путіну потрібно не 220 бригад, а 330.
"У Європі їх 80. Завтра, якщо він розвернеться і піде в Європу, він окупує всю Європу. Європа нічого не зможе зробити. Нічого. Це дуже серйозно. Тобто Україна не просто захищає себе. Україна стримує 1 мільйон росіян. Ми стримуємо 1 мільйон військ РФ, просто борючись із ними. Якщо завтра Путін скаже: "Я до вас більше не піду, я пішов у Європу". Що буде робити Європа?" - звернув увагу президент.
Російська загроза для Європи
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попереджав про те, що Європа не зможе забезпечити для України гарантії безпеки без допомоги США.
Таку заяву він зробив на тлі обговорень питання відправки європейських миротворців в Україну, щоб вони стежили за припиненням вогню, якщо Київ домовиться про це з Москвою.
При цьому країни Європи можуть опинитися під загрозою окупації через те, що армія РФ має значну перевагу в кількості бригад.
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