Зеленський: без України Путін окупує всю Європу, вона нічого не зможе зробити

Якщо російський диктатор Володимир Путін вирішить напасти на Європу, він зможе її окупувати. У європейських країн недостатньо солдатів для стримування РФ.

Глава української держави зазначив, що у Росії зараз приблизно 220 бойових бригад. Водночас в України - 110 бойових бригад, а в Європи - 80.

"Ви розумієте, що відбувається? Без України Європа буде окупована. Без допомоги США він поступово з'їсть нас, тому що ми вдвічі менші", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що атакуючій стороні необхідно мати втричі більше бойових бригад. У такому разі їй вдасться захопити територію ворога і перемогти. Тому для того, щоб окупувати Україну, Путіну потрібно не 220 бригад, а 330.

"У Європі їх 80. Завтра, якщо він розвернеться і піде в Європу, він окупує всю Європу. Європа нічого не зможе зробити. Нічого. Це дуже серйозно. Тобто Україна не просто захищає себе. Україна стримує 1 мільйон росіян. Ми стримуємо 1 мільйон військ РФ, просто борючись із ними. Якщо завтра Путін скаже: "Я до вас більше не піду, я пішов у Європу". Що буде робити Європа?" - звернув увагу президент.