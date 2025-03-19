Зеленський: для України небезпечно, якщо США відвернуться від неї

Призупинення допомоги Україні

5 березня західні ЗМІ повідомили, що США призупинили передачу Україні військової допомоги та перестали ділитися розвідувальними даними. Згодом це також підтвердив директор ЦРУ Джон Реткліфф

11 березня делегація України та США провели зустріч у Саудівській Аравії. За результатами стало відомо, що Вашингтон відновив передачу військової допомоги та розвідданих. Зокрема Штати запропонували введення 30-денного припинення вогню на фронті, що Київ, своєю чергою, підтримав.

Більше про переговори України та США у Саудівській Аравії - у нашому матеріалі.

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