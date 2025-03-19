Зеленский: для Украины опасно, если США отвернутся от нее

Приостановление помощи Украине

5 марта западные СМИ сообщили, что США приостановили передачу Украине военной помощи и перестали делиться разведывательными данными. Впоследствии это также подтвердил директор ЦРУ Джон Рэтклифф

11 марта делегация Украины и США провели встречу в Саудовской Аравии. По результатам стало известно, что Вашингтон возобновил передачу военной помощи и разведданных. В частности Штаты предложили введение 30-дневного прекращения огня на фронте, что Киев, в свою очередь, поддержал.

Больше о переговорах Украины и США в Саудовской Аравии - в нашем материале.

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