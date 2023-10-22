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Зеленський: Україна підтвердила депортацію 20 тисяч дітей, але реальна цифра більша

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна підтвердила, що росіяни незаконно депортували 20 тисяч українських дітей. Проте реальна цифра набагато більша.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Глава держави зробив відповідну заяву під час телефонної розмови з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Зеленський відзначив роль Катару у поверненні незаконно депортованих українських дітей.

"Тільки те, що ми можемо підтвердити документально, - це близько 20 тисяч викрадених дітей. Це страшна цифра, але реальна ще більша. Тому нам потрібно продовжувати цей трек. Ми готові до подальшої координації та співпраці", - сказав президент.

Зеленський також подякував Катару за гуманітарну підтримку та 100 млн доларів, виділених на зміцнення енергетики, лікарень і т.п. 

Лідери також обговорили ситуацію на Близькому Сході. Зеленський наголосив, що попри глобальні виклики, участь країн Затоки дуже важлива для реалізації української формули миру.

Депортація українських дітей

Росія з початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезла тисячі українських дітлахів. Їх утримують в РФ або на окупованих територіях. Також Кремль закликав росіян усиновлювати українських дітей та спростив процедуру надання російського громадянства.

Варто додати, що у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна змогла повернути чотирьох дітей, яких незаконно депортували окупанти. 

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