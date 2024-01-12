Зеленський: Україна обережно розглядає кілька кандидатур на посла у Британії

Він зазначив, що відносини України з Британією зараз є дуже потужними. І важливо, щоб кожен з українських дипломатів, які займаються цими відносинами, був "на найвищому рівні".

"Тому ми обережно розглядаємо кілька кандидатур. Щось ти будуєш дуже довго-довго, щоби потім усе це не втратити", - додав Зеленський.

Звільнення Пристайка

Нагадаємо, раніше послом України у Британії був Вадим Пристайко. Президент Володимир Зеленський вирішив звільнити його з посади у липні минулого року.

Цьому передувало те, що Пристайко розкритикував реакцію Зеленського на заяву ексміністра оборони Британії Бена Воллеса.

Воллес минулого року заявив, що "хоче бачити від України хоч трохи подяки" за допомогу, яку надала Британія.

Зеленський у свою чергу відповів, що влада України "може щоранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пристайко зазначив, що така реакція Зеленського "є нездоровим сарказмом", який не потрібен у відносинах між Україною та Британією.