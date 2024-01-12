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Зеленський: Україна обережно розглядає кілька кандидатур на посла у Британії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна зараз розглядає кілька кандидатур на посаду посла у Великій Британії. Цим питанням займаються "обережно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

Він зазначив, що відносини України з Британією зараз є дуже потужними. І важливо, щоб кожен з українських дипломатів, які займаються цими відносинами, був "на найвищому рівні".

"Тому ми обережно розглядаємо кілька кандидатур. Щось ти будуєш дуже довго-довго, щоби потім усе це не втратити", - додав Зеленський.

Звільнення Пристайка

Нагадаємо, раніше послом України у Британії був Вадим Пристайко. Президент Володимир Зеленський вирішив звільнити його з посади у липні минулого року.

Цьому передувало те, що Пристайко розкритикував реакцію Зеленського на заяву ексміністра оборони Британії Бена Воллеса.

Воллес минулого року заявив, що "хоче бачити від України хоч трохи подяки" за допомогу, яку надала Британія.

Зеленський у свою чергу відповів, що влада України "може щоранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пристайко зазначив, що така реакція Зеленського "є нездоровим сарказмом", який не потрібен у відносинах між Україною та Британією.

 

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