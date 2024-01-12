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Зеленский: Украина аккуратно рассматривает несколько кандидатур на посла в Британии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина сейчас рассматривает несколько кандидатур на должность посла в Великобритании. Этим вопросом занимаются "аккуратно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Он отметил, что отношения Украины с Британией сейчас очень мощные. И важно, чтобы каждый из украинских дипломатов, которые занимаются этими отношениями, был "на самом высоком уровне". 

"Поэтому мы осторожно рассматриваем несколько кандидатур. Что-то ты строишь очень долго-долго, чтобы потом все это не потерять", - добавил Зеленский.

Увольнение Пристайко

Напомним, ранее послом Украины в Британии был Вадим Пристайко. Президент Владимир Зеленский решил уволить его с должности в июле прошлого года

Этому предшествовало то, что Пристайко раскритиковал реакцию Зеленского на заявление экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса. 

Уоллес в прошлом году заявил, что "хочет видеть от Украины хоть немного благодарности" за помощь, которую предоставила Британия. 

Зеленский в свою очередь ответил, что власти Украины "могут каждое утро просыпаться и благодарить министра лично". 

Пристайко же отметил, что такая реакция Зеленского "является нездоровым сарказмом", который не нужен в отношениях между Украиной и Британией. 

 

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Владимир ЗеленскийВеликобританияРиши Сунак